«Россети Северный Кавказ» установят порядка 1,4 тысячи птицезащитных устройств на ЛЭП

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» начали традиционные мероприятия по установке птицезащитных устройств на линиях электропередачи (ЛЭП).

Конструкции, защищающие пернатых, будут смонтированы на объектах энергокомпании во всех регионах СКФО. В общей сложности в 2021 году будет установлено 1 393 устройства на сумму более 3 млн рублей - это на 30 % больше затрат, запланированных компанией на данный вид работ в прошлом году.

Больше всего защитных конструкций - 758 - компания установит в Чеченской Республике в зоне деятельности управляемого АО «Чеченэнерго». В Кабардино-Балкарии специалисты энергокомпании смонтируют 300 устройств, в Карачаево-Черкесии - 200, на Ставрополье - 45, в Северной Осетии - 40, в Дагестане - 33, в Ингушетии -17.

Количество птицезащитных устройств определено исходя из актуальности и географии региона, а также с учетом уже установленных в предыдущие годы аналогичных механизмов. Установка птицезащитных устройств компанией «Россети Северный Кавказ» проводится ежегодно в рамках ремонтной программы.

Помимо сохранения жизни пернатых эти мероприятия имеют высокую важность для надежности энергоснабжения потребителей, поскольку соприкосновение птиц с ЛЭП может спровоцировать технологические нарушения на энергообъекте.

Отметим, все птицезащитные устройства устанавливаются на опорах ЛЭП. Защитных конструкций для установки в пролетах линий электропередачи технически не существует.

Энергетики для принятия мер также всегда готовы оперативно реагировать на любые обращения либо предупреждения от природоохранных органов о возможных рисках гибели птиц при соприкосновении с ЛЭП.