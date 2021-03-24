В Пятигорске уничтожили более двух тонн свежих томатов неизвестного происхождения

С рынка «Лира», который находится под Пятигорском отправили на мусоросжигательный завод 2 тонны помидоров. Овощи не имели маркировки. Об этом сообщает пресс-служба управление Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР.

По данным ведомства, этикетки с упаковок томатов были сорваны. Представитель владельца овощей не представил никаких документов, подтверждающих происхождение томатов.

Более того скрылся с места изъятия. Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ставрополью и КЧР, помидоры могли вырастить в странах, в отношении которых Россия ввела продовольственные санкции.

Именно поэтому по постановлению правительства от 7 августа 2014 года № 778 и по указу президента от 6 августа 2014 года № 560 их пришлось отправить на уничтожение. С этой задачей справился мусоросжигательный завод в Пятигорске.