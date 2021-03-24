Министр внутренних дел РФ представил начальника ГУ МВД России по Ставрополью

В Ставропольском крае сменился глава регионального управления МВД. Им стал Сергей Щеткин

24 марта Министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу пяти территориальных органов МВД России новых руководителей.

Указом президента России полковник полиции Иван Бахилов назначен министром внутренних дел по Республике Адыгея, генерал-майор полиции Павел Гаврилин – начальником УМВД России по Пензенской области, полковник полиции Максим Кузнецов – начальником УМВД России по Ненецкому автономному округу, полковник полиции Александр Соловьев – министром внутренних дел по Республике Алтай, генерал-майор полиции Сергей Щёткин – начальником ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Глава ведомства поздравил коллег с высокими назначениями и отметил, что все они зарекомендовали себя грамотными специалистами, в течение последних лет успешно руководили вверенными коллективами и эффективно выполняли поставленные задачи на порученных участках.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае сменился глава регионального управления МВД. Им стал Сергей Щеткин, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Ранее мужчина возглавлял МВД по Пензенской области. Щеткина представил министр внутренних дел России Александр Колокольцев.

- Уважаемый Сергей Михайлович, добро пожаловать на Ставрополье! Поздравляю Вас с этим важным назначением! Уверен, что Ваш богатый профессиональный опыт надёжно послужит России на ставропольской земле. Задачи и цели у нас общие: закон и порядок, развитие и стабильность, - написал Владимир Владимиров.

Бывший глава ставропольской полиции Александр Олдак ушел в отставку в возрасте 63 лет. Официальной позиции, почему он покинул пост, нет.