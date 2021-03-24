К главе Ставрополья с вопросами обратились 5 жителей края

Губернатор Ставрополья провел личный прием граждан. С вопросами и предложениями к главе региона обратились 5 жителей края.

Представители инициативной группы из Минеральных Вод рассказали Владимиру Владимирову о состоянии улицы Кумской. Часть ее до сих пор имеет гравийное покрытие и нуждается в ремонте.

Губернатор Глава региона проработанности проблемы. Как прозвучало, по объекту есть проектная документация и необходимые заключения экспертиз. Однако, пока не решен вопрос о финансировании работ по асфальтированию.

Владимиров поручил предусмотреть необходимые средства из краевого бюджета. Он нацелил завершить работы уже летом этого года – с обустройством не только дорожного полотна, но и тротуаров, а также освещения.

Житель аула Новкус-Артезиан Нефтекумского городского округа обратился к губернатору по поводу улучшения водоснабжения в селе.

Действующая и обеспечивающая население питьевой водой артезианская скважина построена в 1965 году. Сейчас она находится на грани исчерпания своего резерва и требует модернизации.

Для обеспечения повышенного спроса на воду в летний период на скважине требуется установка отсутствующей на сегодняшний день водонаборной башни. Другой вариант – строительство двух новых артезианских скважин.

Владимиров поручил до 10 апреля с участием МинЖКХ и муниципальной администрации выработать оптимальный механизм решения проблемы, которая должна быть устранена до конца года.

Также во время личного приема рассмотрели вопросы оформления прав собственности и другие обращения. Решение каждого из них взято главой региона на контроль.