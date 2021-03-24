Взрыв в школе Хасавюрта 24 марта 2021: учителю ОБЖ оторвало фаланги пальцев

Пострадавший учитель доставлен в больницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Дагестане произошло ЧП — прогремел взрыв в школе Хасавюрта 24 марта 2021. Случилось все на уроке по ОБЖ. 37-летний учитель решил продемонстрировать своим ученикам, как нужно разбирать гранату. В итоге в его руках произошел взрыв запала учебной РГД-5.

В результате происшествия пострадал только учитель — ему буквально оторвало фаланги четырех пальцев на руке, которой он держал учебную гранату. Учителя с травмами доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Среди учеников пострадавших нет. Учебный кабинет не поврежден.

- Инцидент произошел во время урока ОБЖ. У учителя в руках произошел взрыв запала учебной гранаты, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. - Дети и учебный класс не пострадали, а учитель с травмами госпитализирован. В больнице ему оказывается вся необходимая помощь.

На место ЧП в школу прибыли правоохранители и эксперты. С места происшествия изъяты остатки гранаты — кольцо, корпус и скопы. Правоохранительным органам предстоит выяснить, насколько правомерно было использовать гранату, пусть и учебную, на уроке. Собственную проверку проводит и управление образования Дагестана.