Билайн на Ставрополье ищет владельцев недвижимости для развития сети

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Для увеличения покрытия сети 4G, обеспечивающей скоростной мобильный интернет, Билайн приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству владельцев зданий, земельных участков и других видов недвижимости, готовых предоставить в аренду свои площади для размещения оборудования связи в Ставрополе, Пятигорске и Черкесске. В результате развития сети 4G абоненты получат качественные мобильные сервисы, а арендодатели — долгосрочное и стабильное партнерство.

«Мы предлагаем собственникам недвижимости монетизировать простаивающие площади на чердаке, крыше, фасаде здания, - заявил руководитель департамента по развитию башенной инфраструктуры и аренды инфраструктуры Билайн Юрий Борисов. - Для размещения базовой станции требуется не более 8-10 квадратных метров. Эти объекты мы готовы рассмотреть как для нового строительства, так и для переезда с существующих площадок с коммерчески невыгодными условиями, поскольку иногда существующая стоимость аренды оказывается выше рыночной».

Для рассмотрения информации об объектах недвижимости собственник может обратиться в отдел аренды по телефону +7 9064902273 или в любое время отправить заявку на электронный адрес SSKolesnikov@ptg.beeline.ru

Жители могут быть уверены в безопасности устанавливаемого оборудования: прежде чем начать работы по запуску новой базовой станции компания проводит экспертизу проекта с учетом санитарных и строительных норм.

Ранее оператор сообщал о завершении очередного этапа развития сети 4G: в 2020 году Билайн построил новые базовые станции во всех районах Ставропольского края. Как сообщала пресс-служба компании, теперь быстрый мобильный интернет доступен жителям 344 населенных пунктов Ставропольского края, в том числе в самом маленьком хуторе Извещательный в Шпаковском районе, где живет всего 59 человек.