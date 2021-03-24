Губернатор Ставрополья опроверг слухи об отмене меры господдержки семей с детьми

Во время «прямой линии» губернатор опроверг слухи об отмене меры господдержки семей с детьми.

- Планов отменять выплаты на детей от 3 до 7 лет нет. И никаких оснований, что их отменят, тоже нет, - заявил Владимир Владимиров, поручив руководству минсоцзащиты активнее информировать ставропольцев о предоставлении мер господдержки.

Глава профильного министерства Елена Мамонтова подчеркнула, что ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет не отменяется. Но с 1 апреля изменится порядок ее предоставления.

Размер выплаты зависит от доходов семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для детей. В Ставропольском крае это 5310,5 руб., 7 965,75 руб., 10 621 руб. соответственно», -

Таким образом, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50% прожиточного минимума для детей, не превышает прожиточного минимума на душу населения, - назначают выплату размере 75%.

Если даже с учетом 75% доход так и не достиг прожиточного минимума, - то в размере 100% прожиточного минимума на детей.

Величину пособия будут пересчитывать каждый год с 1 января следующего за годом подачи заявления. Документ можно подать через портал госуслуг, лично в органы соцзащиты, многофункциональные центры по месту жительства, а также посредством почтовой связи после 1 апреля.