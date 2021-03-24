В Ингушетии работодатели получат в 2021 году субсидии за трудоустройство безработных

В Ингушетии начали реализовывать федеральную программу субсидирования работодателей, которые наймут безработных жителей региона, зарегистрированных в Центре занятости до 1 января 2021 года. Программа поможет устроить на работу в республике более 4 тысяч человек до конца 2021 года. Об этом заявили на совещании под председательством премьер-министра республики Владимира Сластенина.

Субсидия участнику программы будет равна трем минимальным зарплатам с учетом страховых взносов и числа трудоустроенных граждан. Первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. Правила предоставления субсидии утвердили постановлением в Правительстве России (документ № 362 от 13.03.2021).

- Чтобы стать участником программы, компании необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России». Наладить контакт между соискателем и работодателем помогут специалисты центров занятости. После заключения трудового договора организация должна передать информацию в региональное отделение Фонда социального страхования, где будут заниматься контролем исполнения условий и перечислением денег, – рассказал на совещании министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибикар Муталиев.

Программа позволит также пройти потерявшим работу жителям пройти бесплатное повышение квалификации по востребованным профессиям. Эта мера в Ингушетии охватит порядка 600 человек.

К IV кварталу 2021 года Правительство Ингушетии планирует увеличить число занятых на 11,2 тысяч человек и довести показатель до 190,3 тысяч.