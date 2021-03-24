24 марта жители Минвод почтили память погибших от теракта 2001 года

Акция памяти в честь погибших от теракта в Минводах

Пресс-служба администрации Минераловодского городского округа сообщила, что сегодня утром в 10:04 у Центрального рынка прошла акция памяти. Именно в это время в 2001 году на парковке у пресечения проспекта Карла Маркса и улицы Ставропольской прогремел взрыв.

Прошло 20 лет со страшного инцидента. Жители города принесли цветы к памятнику погибшим. Его установили в 2002 году. Десятки ставропольцев оставили поминальные свечи рядом с цветами.

Напомним, в теракте погибли 24 человека, 120 человек госпитализировали с ранениями. Полиция выяснила, что мощность устройства превышала 50 кг в тротиловом эквиваленте.