Ставропольцы чаще всего обращаются к психиатрам весной - статистика

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В ставропольской краевой психиатрической больнице № 1 сообщили статистику обращений жителей края за 2020 год. По данным врачей, наибольшее число пациентов в амбулатории приходится на весну и осень - переходные сезоны.

Как объяснили доктора, изменение времен года сильно влияет на самочувствие человека. Так, зимой число обратившихся в амбулаторную службу составило 25,1%, летом - 21,1% , а осенью - 26,6% от всех поступивших за год.

Осенью и весной люди находятся в неустойчивом состоянии - меняется гормональный фон, иммунное и нервное состояние. В это время люди с биполярными и депрессивными расстройствами переживают обострение.

Также на здоровье ставропольцев сильно влияет коронавирус. Те, кто им переболел, имеет сильно истощенную иммунную и нервную системы. Поэтому им наиболее сложно пережить многие проблемы. Также это касается тех, кто постоянно следит за новостями - такие люди практически всегда находятся в стрессе из-за эпидемиологической ситуации.

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