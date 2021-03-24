В Ипатовском округе Ставрополья за сутки не нашли зараженных коронавирусом

Эпидемиологическая ситуация в Ипатовском округе Ставрополья Фото: Инстаграм

Глава Ипатовского муниципального округа Вера Шейкина рассказала об эпидемиологической обстановке. По ее словам, за сутки в округе не зафиксировали ни одного нового зараженного коронавирусом, при этом из больниц выписали 3 человек.

За сутки провели 33 теста, а с момента начала пандемии - 18 832. Также с возникновения вируса в Ипатовском округе зафиксировали 2060 случаев заражения, 1993 человека выздоровели и приобрели иммунитет.

- На сегодняшний день болеют 6 человек: 4 на амбулаторном лечении, 2 получают медицинскую помощь в стационаре (1 в Ипатово и 1 в Дивном), - заявила Шейкина.

Также она призвала граждан соблюдать санитарные предписания и беречь здоровье.

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