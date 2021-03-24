Глава минприроды напомнил ставропольцам о гражданской ответственности

Навалы мусора в реке Томузловка Ставрополья Фото: Инстаграм

И.о. министра природы Ставропольского края Андрей Хлопянов в официальном Инстаграм-аккаунте поделился результатами проверки реки Томузловка. Постоянные проверки проводят из-за близости паводкоопасного периода.

По словам чиновника, снова найдены правонарушения со стороны ответственных за состояние русла реки. Навалы коммунальных отходов создали заторы, из-за них вода не может спокойно стечь. Это может вызвать затопление территории.

- Считаем необходимым напомнить отдыхающим и пребывающим на природе вблизи водоемов о гражданской сознательности, необходимости соблюдать чистоту, недопустимости строительства заторов, препятствующих пропускной способности вод, и о соблюдении правил противопожарной безопасности, - резюмировал Хлопянов.

Напомним, в Ставропольском крае активно готовятся к паводкам. Губернатор держит на контроле состояние гидротехнических сооружений, происходит постоянный мониторинг уровня воды в водоемах и состояния русел рек.