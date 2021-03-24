В Кисловодске создали проект подвесной эко-тропы для прогулок

Прогулочные тропы Кисловодска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пресс-служба администрации Кисловодска сообщила о разработке проекта воздушной эко-тропы для прогуливающихся в городе-курорте. Это мост среди крон деревьев с видом на парк и Комсомольское озеро.

- Этот маршрут должен стать изюминкой единой композиции новой природной рекреационной территории. Для туристов будет открываться живописный вид, - сказано в сообщении ведомства.

Сначала проект представят на суд экспертизы, затем организуют конкурс для поиска подрядчика. Отметим, похожие конструкции есть в Москве, в частности на ВДНХ.

Напомним, город-курорт Кисловодск является одним из самых привлекательных мест для туризма и отдыха. Многие проекты благоустройства реализуются на курортные сборы.

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