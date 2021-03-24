Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья24 марта 2021 20:46

В Кисловодске создали проект подвесной эко-тропы для прогулок

Новый туристический маршрут появится вместе с эко-тропой
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Прогулочные тропы Кисловодска

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пресс-служба администрации Кисловодска сообщила о разработке проекта воздушной эко-тропы для прогуливающихся в городе-курорте. Это мост среди крон деревьев с видом на парк и Комсомольское озеро.

- Этот маршрут должен стать изюминкой единой композиции новой природной рекреационной территории. Для туристов будет открываться живописный вид, - сказано в сообщении ведомства.

Сначала проект представят на суд экспертизы, затем организуют конкурс для поиска подрядчика. Отметим, похожие конструкции есть в Москве, в частности на ВДНХ.

Напомним, город-курорт Кисловодск является одним из самых привлекательных мест для туризма и отдыха. Многие проекты благоустройства реализуются на курортные сборы.

НАПОМНИМ:

Глава минприроды напомнил ставропольцам о гражданской ответственности

При очередной проверке эксперты столкнулись с мусорными завалами в реке, которые оставили отдыхающие (подробнее).

Отдых и туризм