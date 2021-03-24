Власти Ставрополья вложили 2,5 млрд в расчистку и укрепление берегов рек

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По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, регион готов к паводкоопасному сезону. Уже давно развернулась кампания подготовки: чистят русла рек, приводят в рабочее состояние гидротехнические сооружения, ведут борьбу с размыванием берегов водоемов.

- Опасности мы пока не видим. В ежедневном режиме смотрим водность рек и следим за ситуацией. Кроме того, за последнее время мы 2,5 миллиарда рублей вложили в расчистку русел рек, их берегоукрепление, ремонт гидротехничесикх сооружений. Все это приносит свой результат, - заявил Владимиров.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды постоянно контролирует состояние рек, выписывает предписания исправить нарушения, контролирует уровень воды. Также к подготовке подключены эксперты МЧС.

Напомним, 23 марта прошла "прямая линия" с главой Ставрополья. Во время эфира он отвечал на самые актуальные вопросы. По его словам, подобное общение с населением будет ежемесячным.

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