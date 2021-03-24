Оборот розничной торговли Ставрополья за 2021 год составил 85 млрд

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Северо-Кавказстат сообщил оперативные итоги розничной торговли Ставропольского края за первые месяцы 2021 года. Некоторые показатели упали по сравнению с 2020 годом.

Оборот торговли составил 85,4 млрд рублей, то есть каждый человек за январь-февраль купил товаров на 30,5 тысяч рублей. Из всего объема проданного 52,6% составили непродовольственные товары, а 47,6% - продукты питания (в том числе табак).

То есть продовольствия продали на 40,5 млрд рублей, остальных товаров на 44,9 млрд рублей. Все эти показатели упали от 3 до 6 процентов по сравнению с 2020 годом.

Фрагмент пресс-релиза Северо-Кавказстата от 24 марта 2021 года

- Оборот общественного питания в январе-феврале 2021 г. составил 4,9 млрд рублей, или на 17,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2020 года, - сказано в сообщении пресс-службы.

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Причем этот показатель почти на 2% меньше показателей аналогичного периода 2020 года (далее).