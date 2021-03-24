С потеплением в Георгиевском округе отремонтируют 5,5 км дорог

Ремонт дорог в Ставропольском крае. Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщило о скором начале ремонта дороги Георгиевск-Урухская-Орловка. Как только пройдут осадки и установится теплая погода, начнутся работы.

Общая протяженность ремонта - 5,5 км. Выбрали именно эти участки, потому что в этих направлениях проезжают множество гостей и жителей региона.

- В крае в прошлом году нам удалось привести в нормативное состояние около 700 км региональных и муниципальных дорог. Эта работа велась нами как в рамках госпрограммы, так и в рамках нацпроекта БКАД. В этом году мы планируем придерживаться такого же показателя, - прокомментировал и.о. министра Евгений Штепа.

Отметим, ремонт дороги будет реализован в рамках госпрограммы края "Развитие транспортной системы".