26 марта в Ставропольском крае температура воздуха достигнет +11

Фото для иллюстрация Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным гидрометцентра Ставропольского края, к концу недели уже можно ожидать теплой погоды. На территории всего региона воздух прогреется до +11, а в краевой столице до +8.

Но потепление принесет с собой дожди. В четверг и пятницу прогнозируют небольшие осадки, ночью может выпасть снег.

Отметим, регион вступает в паводкоопасный период. Сейчас власти активно готовятся к половодью: расчищают русла рек, укрепляют берега, приводят в нормативное состояние гидротехнические объекты.

По словам губернатора Ставрополья Владимир Владимиров, ситуация находится под контролем и опасности наводнений нет.

НАПОМНИМ:

Власти Ставрополья вложили 2,5 млрд в расчистку и укрепление берегов рек

Во время "прямой линии" с губернатором края подняли актуальный вопрос паводков (подробнее).