В Ставропольском крае от ковида за сутки скончались три человека

В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболело 107 человек. Еще три пациента скончались за прошлый день.

Число зараженных достигло 49894.

Еще 113 человек победили заболевание. Эти пациенты выписаны и сняты с медицинского наблюдения.

Общее число выздоровевших в крае — почти 46,8 тысячи.

- Мы все очень надеемся, коронавирус отступит. Вакцинация должна помочь этому. Но пока инфекция по-прежнему представляет серьезную угрозу здоровью людей. И только соблюдение мер профилактики способно помочь избежать пагубных последствий. Всем желаю здоровья, берегите себя! – обратился губернатор региона к землякам.