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Общество25 марта 2021 9:35

На Ставрополье бесплатное горячее питание получают 133 тысяч детей

Все интересующие вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» краевого министерства образования 8652 37-24-12, 37-28-65
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Родители ставропольских школьников стали часто обращаться на «горячую линию» краевого Минобра по поводу качества горячего питания младших школьников.

Напомним, что бесплатное горячее питание не реже одного раза в день для учеников 1-4 классов в школах страны было организовано по решению президента Владимира Путина.

Так, с начала этого учебного года на Ставрополье питание получают 133 тысяч детей.

По словам заместителя министра образования Ставрополя Галины Зубенко, в крае ведется тщательный контроль за соблюдением правил и норм организации поставки и хранения продуктов питания, работы пищеблоков, приготовления блюд согласно техническим картам, разработанным специалистами в области детского питания.

Асе интересующие вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» краевого министерства образования 8652 37-24-12, 37-28-65, а также оставить отзыв на портале госуслуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в детсадах и школах Кабардино-Балкарии после жалоб проверят организацию питания.

Прецедентом послужила жалоба родителей на качество мяса в гимназии № 34 республиканской столицы. В сети появилось видео, на котором возмущенные родители пытаются выяснить, почему их дети вынуждены есть просроченное мясо, которое доставляется в антисанитарных условиях.

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