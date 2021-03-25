На Ставрополье бесплатное горячее питание получают 133 тысяч детей

Родители ставропольских школьников стали часто обращаться на «горячую линию» краевого Минобра по поводу качества горячего питания младших школьников.

Напомним, что бесплатное горячее питание не реже одного раза в день для учеников 1-4 классов в школах страны было организовано по решению президента Владимира Путина.

Так, с начала этого учебного года на Ставрополье питание получают 133 тысяч детей.

По словам заместителя министра образования Ставрополя Галины Зубенко, в крае ведется тщательный контроль за соблюдением правил и норм организации поставки и хранения продуктов питания, работы пищеблоков, приготовления блюд согласно техническим картам, разработанным специалистами в области детского питания.

Асе интересующие вопросы можно задать по телефонам «горячей линии» краевого министерства образования 8652 37-24-12, 37-28-65, а также оставить отзыв на портале госуслуг.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в детсадах и школах Кабардино-Балкарии после жалоб проверят организацию питания.

Прецедентом послужила жалоба родителей на качество мяса в гимназии № 34 республиканской столицы. В сети появилось видео, на котором возмущенные родители пытаются выяснить, почему их дети вынуждены есть просроченное мясо, которое доставляется в антисанитарных условиях.

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