На Ставрополье сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю.

В Ессентуках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, который находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Так, росгвардейцы обратили внимание на стоящий у обочины поврежденный автомобиль. Увидев приближающуюся служебную машину, водитель попытался завести ее и скрыться, но был блокирован.

Мужчина объяснил, что ехал из соседней станицы в Ессентуки, но не справился с управлением и въехал на ограждение проезжей части. Во время беседы правоохранители сразу же почувствовали резкий запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства мужчина был передан прибывшим инспекторам ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошла массовая уличная драка, в которой был убит 40-летний мужчина. В Следственном комитете республики прокомментировали, что 34-летний подозреваемый, ударивший погибшего в область грудной клетки ножом, уже задержан и решением суда помещен под стражу. Уточняется, что скончался потерпевший на месте происшествия еще до приезда «Скорой».