В Невинномысске водитель ГАЗели врезался в легковушку, есть пострадавшая

Инцидент произошел 24 марта, около 15:40, в Невинномысске. Там водитель ГАЗ столкнулся с автомобилем Лада Приора. Травмы головы получила 18-летняя пассажирка Приоры. Водители в ДТП не пострадали.

Выяснилось, что оба водителя за последние 2 года неоднократно привлекались к административной ответственности за грубые нарушение ПДД.

Водитель ГАЗели, 49-летний местный житель, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.