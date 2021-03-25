Ставропольцы смогут воспользоваться налоговым вычетом на занятия фитнесом и спортом

Госдума РФ приняла правительственный закон, по которому каждый работающий россиянин сможет получить налоговый вычет из затрат на фитнес и спорт, в том числе за ребенка.

Вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет социальным. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов.

Совокупная сумма затрат, за которую можно получить вычет, составит 120 тыс. рублей, а максимальный размер вычета - 15,6 тыс. Гражданину необходимо будет представить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату спортивных услуг: копию договора и кассовый чек в бумажной или электронной форме.

Кабмин в ближайшее время определит конкретный перечень услуг, за которые можно будет получить вычет. А минспорта РФ сформирует список организаций, после оплаты услуг в которых можно будет претендовать на вычет.

Главное условие - услуги должны предоставлять организации и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Новый закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

- Принятия этого закона ждали давно, так как сегодня особенно важно поддержать здоровье россиян, а новый налоговый вычет послужит хорошим стимулом для занятий физкультурой и спортом, - считает и. о. министра физкультуры и спорта Ставропольского края Андрей Толбатов.

По данным краевого минспорта, на Ставрополье действуют 538 фитнес-центров, которые составляют основную массу физкультурно-оздоровительных организаций.