Молодые специалисты «Россети Северный Кавказ» впервые объединились в региональный союз

Фото: Россети.

Впервые в истории компании «Россети Северный Кавказ» создан Объединенный Союз молодых специалистов. В него вошли представители Исполнительного аппарата, а также всех филиалов и управляемых обществ в зоне операционной деятельности энергокомпании - всего порядка 160 человек.

Наиболее активные и неравнодушные энергетики Группы Компаний в возрасте до 35 лет объединились, чтобы активизировать мероприятия в области социальной и образовательной политики, а также разработать и внедрить комплекс новых программ в соответствии с инновационными тенденциями отрасли.

На состоявшемся первом заседании в Исполнительном Аппарате председателем Объединенного Союза единогласно избран Ислам Магомадов, руководитель Департамента по работе с персоналом и организационного проектирования «Россети Северный Кавказ». Заместителем председателя утвержден Алим Гызыев, главный специалист Департамента перспективного развития и технологического присоединения компании.

Необходимо отметить, что на базе некоторых филиалов и управляемых обществ уже функционируют территориальные ячейки молодых специалистов. Как подчеркнул Ислам Магомадов, лучшие региональные практики безусловно будут использованы в работе Объединенного Союза. Как пояснил инициатор создания Объединенного Союза, избранный председатель Ислам Магомадов, ключевая идея площадки - это развитие и координация молодежных инициатив, поддержка самореализации сотрудников и их социальной активности.

- Содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному и физическому развитию молодых специалистов, помощь в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе, решении социальных проблем, профилактика негативных явлений в молодежной среде, воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и уважения к другим народам - это важные направления в работе компании. Развитие энергетической отрасли - в руках неравнодушных и компетентных специалистов. Среди работников компании «Россети Северный Кавказ» немало достойных молодых представителей, способных сообща решать самые амбициозные задачи. А для этого необходимо неустанно развиваться самим, а также делиться навыками с потенциальными энергетиками завтрашнего дня. Именно поэтому одним из ключевых направлений деятельности нашего союза станет комплекс образовательных профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Кроме того, в числе первоочередных - мероприятия, которые мы планируем провести во всех субъектах в рамках главного праздника Отечества - Дня Победы, - пояснил Ислам Магомадов.

В ближайших планах Союза - реализация образовательного проекта «Энергетик под ключ» (создание пилотных энергетических классов для старшеклассников). Кроме того, объединение молодежи «Россети Северный Кавказ» планирует проведение Межрегионального отраслевого форума «Высота», в котором смогут принять участие как специалисты компании, так и студенты профильных вузов.