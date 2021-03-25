«Ростелеком» поддержал «Большие вызовы»

На открытии мероприятия.

«Ростелеком» выступил партнером регионального трека всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», организованного фондом «Талант и успех» при поддержке министерства образования Ставропольского края и Центра для одаренных детей «Поиск».

На отборочный этап ученики 7 - 11-х классов представили более 800 научно-технологических проектов. Из них эксперты отобрали 70 лучших по 7 направлениям: генетика, агропромышленность и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, когнитивные исследования, современная энергетика, умный город. Публичная защита проектов проходила в офлайн-формате на площадках Ставропольского государственного аграрного университета.

- Для того чтобы в России состоялся прорыв в области высоких технологий, мы должны воспитать новое поколение инженерно-технических кадров. Сразу эти кадры не появятся, их нужно растить со школьной скамьи, направлять в соответствующие вузы, давать возможность стажироваться на лучших предприятиях. Сегодня, когда развитие любой сферы науки невозможно без применения цифровых технологий, особенно важно участие в этих процессах передовых ИТ-компаний. Благодаря поддержке «Ростелекома», я уверена, мы сможем сформировать поколение специалистов с уникальными цифровыми компетенциями, - рассказала Ольга Томилина, и. о. директора Центра для одаренных детей «Поиск», региональный координатор конкурса «Большие вызовы».

В рамках ставропольского трека цифровой провайдер презентовал участникам возможности обновленной образовательной онлайн-платформы «Ростелеком Лицей», предоставил абонементы на бесплатное обучение, а также учредил специальный приз за самый неординарный проект с применением IT-технологий.

- Цифровое будущее страны, прежде всего, формируется из прогрессивной, творчески мыслящей молодежи. В регионе присутствия мы поддерживаем десятки инициатив, направленных на поиск новаторских идей и выявление инновационного потенциала школьников и студентов. Среди них такие крупные мероприятия, как молодежный форум «Машук», фестивали «Студенческая весна» и «Кардо». Развиваем собственные проекты в сфере телекоммуникационного образования и кибербезопасности и, конечно, предлагаем эффективные доступные цифровые сервисы для дистанционного обучения, - отметил Роман Завязкин, директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком».

Подарочными абонементами от «Ростелеком Лицей» были награждены 30 победителей и призеров, а обладателями специального приза стали участники номинации «Умный город» – Богдан и Тимофей Даудрики из города Изобильного Ставропольского края. Юные инженеры представили на суд экспертов проект «Автоматический школьный звонок», в котором предложили запрограммировать микроконтроллер, чтобы звонок срабатывал точно по расписанию без участия человека.

- При подготовке данного проекта искали подходящий язык программирования. Брат изучает 3D-моделирование, планирует стать разработчиком компьютерных игр. Я использую интернет при подготовке докладов и презентаций. Думаю, что современному школьнику цифровые знания просто необходимы, - поделился мнением Тимофей Даудрик.

На региональном треке цифровой провайдер представил «Ростелеком Лицей» как онлайн-помощника для учащихся и их родителей. На платформе сервиса размещены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений России. Школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме, а также подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть полезный раздел «Развивающие курсы» и специальный курс «Моя профессия», который поможет ребятам ответственно подойти к решению, кем они хотят стать в будущем. Оформить тестовое обучение или подписаться на весь контент «Лицея» можно на официальном сайте «Ростелекома».