В Лермонтове экс-полицейский осужден за применение физической силы к мужчине

В Лермонтове бывший полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

Выяснилось, что днем 15 сентября 2020 года правоохранитель находился при исполнении своих служебных обязанностей, в складском помещении магазина в городе Лермонтове.

Там во время выяснения обстоятельств поступившего ему сообщения о факте хищения продуктов питания, ударил головой в лицо заявителя.

Против него возбудили уголовное дело. А на днях суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с лишением права 2 года занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Железноводска лично остановил нелегальную продажу мяса в Иноземцево. Оказалось, что житель Иноземцево развернул незаконную торговлю мяса без сертификатов и лицензии.

По словам Моисеева, в гараже обнаружили целый цех. Сразу вызвали полицию, документов у хозяев гаража на производство продукции не оказалось.