Житель Ставрополья закурил в постели и умер от угарного газа

22 марта поступило сообщение об обнаружении в одном из домов в селе Воздвиженском Апанасенковского района тела 50-летнего мужчины, скончавшегося от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что мужчина курил сигарету в постели, после чего заснул. Брошенный им окурок начал тлеть, что привело к задымлению помещения и его гибели.

Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам проведения которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в сгоревшем доме нашли тело мужчины. Кроме того, в больницу доставили мать погибшего.

Ее пожарные успели вывести из горящего дома. По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенной сигареты, которую оставил мужчина.