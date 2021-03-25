На Ставрополье пенсионерке починили радио после обращения на «прямую линию» губернатора

Вчера из Нефтекумска пришли хорошие новости по одному из обращений, поступивших на «Прямую линию» губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Так, пенсионерка, ветеран труда – пожаловалась главе региона на то, что уже пятый месяц у нее не работает проводное радио.

- Я хочу слышать голос Родины, засыпать и просыпаться под гимн России, - написала женщина.

Обращение передали в управление СК – госжилинспекцию.

Выяснилось, что в районе многоквартирного дома, где проживает пенсионерка, произошел обрыв радиолинии. Поскольку популярность проводного радио падает, телекоммуникационная компания отложила ремонт линии на неопределенное время.

– Мы провели работу с поставщиком услуги и с управляющей организацией, чтобы этот вид коммуникации был восстановлен в кратчайшие сроки. И вот, совместными усилиями радио пенсионерке подключили, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.