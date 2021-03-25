В самом большом районе Северной Осетии повысят надежность электроснабжения

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в марте текущего года отремонтировали 4 трансформаторные подстанции и провели обрезку деревьев, расположенных в опасной близости к воздушным линиям электропередачи в Алагирском районе Северной Осетии.

Мероприятия, реализованные в рамках ремонтной программы филиала «Севкавказэнерго», уже позволили специалистам повысить надежность электроснабжения детского сада в селении Ногкау и более 3 тысяч жителей трех предгорных отдаленных населенных пунктов.

До конца года специалисты филиала «Севкавказэнерго» проведут в самом большом районе республики - Алагирском - капремонт 19 трансформаторных подстанций, осмотр и техобслуживание 106 энергообъектов, реконструкцию 14 км распределительный сетей, в том числе с заменой трех км провода на современный самонесущий изолированный (СИП). Установят порядка 150 новых опор взамен ветхих.

Ремонтная кампания пройдет на всей территории ответственности Алагирских районных электрических сетей в 31 населенном пункте района. Ее результатом станет повышение надежности и качества электроснабжения 36 тысяч жителей и 22 социально значимых объектов, в том числе 11 медицинских учреждений.