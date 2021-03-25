Суд Ставрополья отказал в апелляции осужденному за взятки Золотареву

Пресс-служба Ставропольского краевого суда сообщила об отклонении апелляции Александра Золотарева. Он хотел оспорить свой арест. Адвокаты Золотарева добивались перевод его на домашний арест, ограничение действий или хотя бы внести за него залог в 1 млн рублей.

- Суд апелляционной инстанции постановил апелляционную жалобу защитников оставить без удовлетворения, - заявил судья.

Напомним, экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев был задержан за многомиллионные взятки. Он долгое время покровительствовал разным лицам и брал за это множество взяток.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала о его задержании и составе дела.

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