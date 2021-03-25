В Невинномысске 3420 человек остались без воды из-за аварии после профилактики

Прорыв водопроводной трубы в Невинномысске 25 марта

Служба МЧС по Ставропольскому краю сообщила о прорыве трубы в Невинномысске. После проведения плановых работ, когда заполняли сети, случилась авария. Теперь до 22:00 отключены многие улицы и соцобъекты.

В их числе Шоссейная, Суворова, Шевченко, Маяковского, переулки Спортивный и несколько других. Всего 3420 человек остались без воды, из них 1140 детей.

На ремонт брошена бригада из 15 специалистов, 8 единиц техники. В том числе 2 работника МЧС.

НАПОМНИМ:

В Невинномысске более 4 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Кроме того, под отключение попали школа, три детсада и поликлиника (подробнее).