За 2020 год инвесторы вложили в Ставропольский край больше 230 млрд

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Пресс-служба губернатора региона Владимира Владимирова сообщила о результатах совещания по вопросам экономики и инвестиций. По официальным данным, в 2020 году объем внешний инвестиций перешел за 230 миллиардов рублей.

- 2021 год не обещает быть простым с точки зрения возможностей бюджета и общей экономической ситуации. Залог развития края в таких условиях - дальнейшее привлечение инвесторов. Это - постоянная задача, - акцентировал Владимиров.

По сравнению с 2019 годом, уровень инвестиций вырос на 12,7%. Это хорошие показатели на фоне трудностей пандемии и карантин. Сейчас в Ставропольском крае можно реализовать 243 инвест-проекта общей стоимостью 245 млрд рублей.

Напомним, курортная зона городов Ставрополья - благоприятная почва для разворачивания практически любых проектов.

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