14 из 16 семей получили жилищные сертификаты в Ставрополе

Новое жилье для молодых семей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пресс-служба администрации Ставрополя сообщила, что 14 молодых семей получили субсидии на покупку собственного жилья. Власти фактически оплатили 35% от стоимости жилья для семей с детьми, а молодым семьям без детей - 30%.

- В 2021 году запланирована выдача 16 свидетельств на общую сумму свыше 14 миллионов рублей, 11 из них - многодетным молодым семьям. В прошлом году такие социальные выплаты получили 33 молодые семьи, - подчеркнул глава города Иван Ульянченко.

Отметим, на данную субсидию могут претендовать молодые семьи с супругами до 35 лет. Также это может быть неполная семья. Важное условия - семья должна быть признана нуждающейся.

Выплата субсидий производится в рамках программы "Молодя семья".