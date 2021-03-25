На Ставрополье за снег и сосульки на крышах установили штраф до 100 тысяч

Чистка крыш от снега и сосулек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ставропольского края ввели штраф за несвоевременную очистку крыш от снега и сосулек, а также за их сброс и складирование в непредназначенных местах. Сумма штрафа варьируется от 60 до 100 тысяч рублей за одно правонарушение.

Отметим, такой штраф применим к юридическим лицам. А вот для должностных лиц - от 10 до 30 тысяч, для физических лиц - 2-3 тысячи.

Также рассмотрели вопрос штрафов за складирование всякого мусора вроде веток, листвы и прочего. Парламентарии посчитали, что за это правонарушение также нужно предусмотреть административные наказания.

Для юрлиц: от 20 до 40 тысяч. Для должностных: 3-10 тысяч. Для граждан: от 500 рублей до 2 тысяч за одно правонарушение.

Проект закона уже сформирован и внесен на рассмотрение.