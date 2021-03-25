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Наши права и льготы25 марта 2021 22:59

На Ставрополье в 2021 году детям от 3 до 7 лет заплатят 5,9 млрд соцвыплат

Семьи с детьми этого возраста могут рассчитывать на поддержку властей региона
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Пресс-служба Думы Ставропольского края сообщила, что в этом году направят почти 6 млрд рублей на поддержку семей с детьми. При этом выплаты для особых категорий граждан будут увеличены.

- Выплату на ребенка могут получить семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума на душу населения в Ставропольском крае (10 081 рубль). Размер ежемесячной выплаты будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей, который в Ставропольском крае в текущем году составляет 10 621 рубль, - заявили в пресс-службе.

Заявление на перерасчет размера выплат можно подать после 1 апреля с помощью портала госуслуг или МФЦ.

Напомним, в 2020 году на подобную соцподдержку выделили 6,2 млрд рублей. Их получили более 92 тысяч семей Ставропольского края.