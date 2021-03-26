На Ставрополье в частном доме обнаружены тела матери и ее пятилетней дочери

Инцидент произошел вечером 25 марта, в одном из домов в селе Донском Труновского района Ставрополья. Там обнаружены тела проживавших там 35-летней женщины и ее 5-летней дочери.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

Выяснилось, что вечером 25 марта мужчина, вернувшись с работы, обнаружил дома тела своей супруги и их дочери. По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом, в результате неисправности газового оборудования.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, изъят газовый котел, произвели выемку документов из организации, обслуживающей газовое оборудование, назначено судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.