В Пятигорске осудили старшего прапорщика и старшего сержанта за хищение имущества

Героями истории стали командир автомобильного взвода (подвоза горючего) роты обеспечения в/ч 01485 старший прапорщик Анатолий Колбасов и заместитель командира автомобильного взвода роты обеспечения 34 омсбр(г) старший сержант к/с Расул Чочуев.

Эти люди внесли заведомо ложные сведения в отчетные документы службы ГСМ бригады, что позволило им незаконно списать в 2018 году горюче-смазочные материалы на сумму более 400 тысяч рублей.

Против Колбасова и Чочуева возбудили уголовное дело по статье: «Присвоение или растрата». Пятигорский гарнизонный военный суд признал их виновными и назначил наказание.

Так, Колбасов получил 2 года и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Чочуев приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Их противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ России по Южному военному округу.