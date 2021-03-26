В Ставропольском крае открыли новый детский сад для малышей от двух месяцев

В станице Константиновской, входящей в состав Пятигорска, прошло торжественное открытие детского сада с яслями на 220 мест.

По словам губернатора региона, новый детский сад отвечает всем современным стандартам.

Новое дошкольное учреждение построили в рамках программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Детский сад рассчитан на 12 групп, половина из которых – для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Он включает пищеблок, бассейн, ясельные группы, спортивный и музыкальный залы. На благоустроенной территории оборудованы современное игровое пространство.

Это уже третий детский сад, открывшийся в крае в 2021 году. Всего же до конца года в рамках всех программ на Ставрополье планируется ввести в строй 19 детских садов, рассчитанных на 2570 мест.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор прокомментировал случай с избиением ребенка воспитательницей в детсаду Георгиевска:

– Возмущен случившимся в детском саду Георгиевска. Воспитательница подняла руку на малыша за то, что он не хотел спать в «тихий час». Полностью разделяю чувства, которые испытала мама ребенка. Насилие над детьми недопустимо в принципе. Тем более, со стороны людей, которые с ними работают и должны заботиться! – заявил глава региона.

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