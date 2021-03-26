Жителя Ставрополья осудили за коноплю на обочине трассы

В Апанасенковском районе вынесли приговор местному жителю Федору Чубову. Его обвинил в незаконном хранении наркотиков, следует из сообщения суда.

В июне 2019 года Чубов ехал по дороге, соединяющей Вознесеновское и Водное и заметил куст дикорастущей конопли. Мужчина собрал и высушил не менее 492 граммов марихуаны. Вещества он решил хранить во дворе, пока его не поймали полицейские. Каннабис был расфасован в металлическую бочку и целлофановые пакеты. Против Чубова возбудили уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере".

Мужчина в суде вину не признал и отказался давать показания. Тем не менее, подсудимому дали три года условно.

- При назначении подсудимому Чубову Ф. наказания суд признал смягчающим обстоятельствами наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые и наличие психического расстройства, - сказано в сообщении суда.