На Ставрополье число сделавших прививку от ковид приближается к 100 тысячам

На Ставрополье продолжается вакцинация от коронавируса Прививочная кампания подходит к стотысячной отметке. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, прививку в крае сделали уже 95 125 человек.

Из них 68 270 привившихся получили оба компонента вакцины. Среди привившихся – 45 272 человека в возрасте старше 60 лет. Запись на вакцинацию продолжается.

Записаться на вакцинацию можно через интернет-порталы - 26gosuslugi.ru, zdrav26.ru. А также в регистратурах поликлиник по месту жительстваи по единому номеру 122.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 50029. За сутки диагноз подтвердился у 135 человек.

Также за вчерашний день от инфекции скончались 4 пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших в регионе достигло 1210.