В Ставрополе наказали водителя, опасно выехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен момент проезда двух лешковушек на запрещающий сигнал светофора в Ставрополе.

На пересечении улиц Лермонтова и Артема водители транспортных средств опасно выезжают на перекресток, едва не спровоцировав аварию. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данному факту отдельным батальоном ДПС города проведена проверка, в рамках которой установлены необходимые данные для привлечения нарушителей к ответственности.

Водителем «семерки» был 19-летний местный житель, который привлечен к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика и за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Молодой человек сообщил, что опубликованное видео с его участием видел, читал комментарии, но опасается только реакции отца, который подарил ему автомобиль.

Против второго нарушителя, водителя «четырнадцатой», также возбуждено дело об административном правонарушении.

Водителем оказался житель соседнего региона. Скоро он прибудет в подразделение Госавтоинспекции Ставрополя для составления материала за нарушение требований сигнала светофора.