В Ставрополе назвали победителей премии «Признание»

В Ставрополе наградили победителей городской премии «Признание». Первое место занял проект «Концерт с доставкой на дом» Эллы Чуяс, набравший 328 баллов.

напомним. что в прошлом году в период пандемии горожане с большим удовольствием выходили на балконы, чтобы послушать выступления местных артистов. несмотря на самоизоляцию, эти концерты позволили жителям Ставрополя как и прежде жить культурной жизнью. Причем, не выходя из дома.

Второе место разделили сразу два проекта, набравшие по 298 баллов каждый:

- «Без срока давности» Марии Гордылевой и

- «Ставрополь. Литература и архитектура 19-21 век. Интерактивные карты» Ангелины Казанцевой

На третьем месте оказался проект «На что похожи облака» Инны Александровны Кулиевой (279 баллов).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья поздравил представителей культуры с профессиональным праздником.

По его словам, отрасль культуры объединяет в крае более 12 тысяч человек – работников музеев и театров, филармоний и библиотек, домов культуры и образовательных учреждений.

Многие творческие коллективы стали визитной карточкой края, получили широкое признание далеко за его пределами, являются лауреатами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.