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Общество26 марта 2021 18:43

В Пятигорске к началу мая выполнят основной объем дорожного ремонта

Всего в Ставропольском крае в 2021 году планируется привести в нормативное состояние 574 километра дорог
Источник:kp.ru
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На Ставрополье в 2021 году приступили к сезонному ремонту дорог. Правда, погода пока не всегда позволяет дорожникам работать в полную силу, но сухие и теплые дни рабочие используют по максимуму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Кстати, там уже успели уложить асфальт на первом отрезке проспекта Калинина. По словам градоначальника, мешают дожди. Однако, с улучшением погоды техника будет выходить на все большее количество пятигорских улиц.

Также стало известно, что долгожданное обновление дорог и в Горячеводске. Многие улицы поселка ремонтной техники не «видели» десятилетиями. В этом году здесь запланировано асфальтирование 17 улиц.