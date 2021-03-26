В Пятигорске к началу мая выполнят основной объем дорожного ремонта

На Ставрополье в 2021 году приступили к сезонному ремонту дорог. Правда, погода пока не всегда позволяет дорожникам работать в полную силу, но сухие и теплые дни рабочие используют по максимуму. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Кстати, там уже успели уложить асфальт на первом отрезке проспекта Калинина. По словам градоначальника, мешают дожди. Однако, с улучшением погоды техника будет выходить на все большее количество пятигорских улиц.

Также стало известно, что долгожданное обновление дорог и в Горячеводске. Многие улицы поселка ремонтной техники не «видели» десятилетиями. В этом году здесь запланировано асфальтирование 17 улиц.