Волонтеры нашли без вести пропавшего фронтовика со Ставрополья

В Ставропольском крае Поисковое движение России нашла пропавшего без вести фронтовика Ивана Филимоновича Оборовского. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

К волонтерам обратилась внучка фронтовика. Они, исследовав архив Минобороны России, установили, что Оборовский родился 16 июня 1915 года в селе Благодатное Орджоникидзевского (Ставропольского) края. Мужчину мобилизовали в июле 1941 года. Гражданская специальность - шофер. В плен попал под Вязьмой в 1941 году.

- Был этапирован в шталаг №318 «Ламсдорф». Прошел регистрацию как военнопленный с присвоением лагерного №19081. От непосильного труда умер в плену 7 февраля 1942 года. Похоронен в братской могиле, - сказано в сообщении.