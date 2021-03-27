Сквер в Октябрьском районе Ставрополя обойдется в 9 млн рублей

В Октябрьском районе Ставрополя разобьют сквер. Благоустроенная территория появится возле улиц Руставели, Азовская и переулка Можайский, передает пресс-служба мэрии.

- Для ребятишек разного возраста предусмотрены детский игровой комплекс, качалки, качели, песочница и карусель. Также в сквере расположится воркаут-площадка с разными тренажерами. Пешеходные дорожки выложат брусчаткой. По всей территории расставят удобные лавочки и современные светильники. Проект позволит создать место для досуга жителей частного сектора, - описывает проект пресс-служба городской администрации.

Начальная стоимость сквера была оценена в 10,9 млн рублей. В розыгрыше тендера участвовали два подрядчика - ООО "Горстрой" и ООО "Юг-Строй". Первый снизил цену до 9 млн рублей, второй - до 9,5 млн. Мэрия отдала предпочтение "Горстрою". Контракт заключен.