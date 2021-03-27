В аэропорту Ставрополя задержан пассажир с наркотиками в термосе

Фото: антинаркотическая комиссия Ставропольского края

В аэропорту Ставрополя полицейские поймали пассажира с наркотиками. Об этом сообщает антинаркотическая комиссия Ставропольского края.

24 марта в зоне предполетного досмотра у мужчины обнаружили два бумажных свертка с наркотиками в термосе. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения пассажир отказался.

- По указанному факту органами внутренних дел на транспорте в настоящее время проводится проверка. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.9 КоАП РФ, - сказано в сообщении.