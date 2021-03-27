Дочерняя компания "Лукойла" со Ставрополья судится с налоговой службой

Арбитражный суд Москвы принял жалобу ООО "Ставролен" на решение ФНС о доначисление налога. Об этом сказано на сайте "Электронное правосудие".

В августе 2019 года ФНС приняла решение "О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения". В рамках этого документа дочернему предприятию "Лукойла" со Ставрополья начислили некоторую сумму в размер налога.

Заявление приняли еще 12 февраля. В марте прошло предварительное слушание.

ООО "Ставролен" - компания, расположенная в Буденновске. Фирма занимается производством полиэтилена низкого давления, полипропилена, пропилена, нефтяного бензола и винилацетата. Управляет им бывший депутат Краевой Думы Анатолий Афонин.