Синоптики прогнозируют мокрый снег и ветер на Ставрополье

Гидрометцентр дает неутешительные прогноз на ближайшие дни. 28 и 29 марта на Ставрополье будет лить дождь и идти мокрый снег, сказано в сообщении.

Температура днем будет колебаться от пяти до 12 градусов. Ночью возможен минус один градус. Кроме осадков, ожидается сильный ветер до 18 метров в секунду.

Прогноз погоды в Ставропольском крае на 27 марта. Фото: stavpogoda.ru

По состоянию на 27 марта в Ставропольском крае почти не осталось снега. По данным синоптиков, осадки лежат на территории Предгорного района. Высота снежного покрова не превышает 10 сантиметров.