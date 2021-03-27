На Ставрополье вынесен приговор по делу о мошенничестве с могилками

В Грачевском районе вынесли приговор по делу о мошенничестве, связанном с могилами. Об этом сообщает пресс-служба местного суда.

В марте 2020 года в селе Сергиевское Александр Куликов договорился с гражданкой Ц. об укладке тротуарной плитки на могилах ее родственников. За эти работы он взял 11,4 тысяч рублей, но своих обязанностей исполнять не собирался.

Против Куликова завели дело по статье "Мошенничество". Мужчина в суде признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

- Суд назначил К. [Куликову - Прим.] наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на 1 год, - сказано в сообщении.

Мужчина возместил ущерб еще до решения суда.