Против заведующей детсада в Дагестана завели уголовное дело

В Дагестане возбудили уголовное дело против заведующей детского сада №30 города Каспийска. Об этом сообщает пресс-служба СКР по республике.

В сентябре 2016 года подозреваемая взяла на работу четырех местных жительниц. Все сотрудницы фактически не исполняли свои служебные обязанности. Зарплату фиктивных работников заведующая забирала себе. За 3,5 года женщина таким образом заработала более 3,2 млн рублей. Возбуждено дело по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Служебный подлог".

- В ходе следствия будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемой муниципальному бюджету. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении СКР.