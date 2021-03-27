Последствия лавины в Дагестане будут устранять несколько дней

В Дагестане сошли сразу две лавины в горах. Одна из них перекрыла въезд в три села в Тляратинском районе, передает пресс-служба МВД по республике.

ЧП случилось на автодороге местного значения "Тлярата-Камилух". Снег завалил более 200 метров дороги и нарушил сообщение с тремя селами. Это Кардиб, Хадиял и Гиндиб. На месте работают две единицы спецтехники. Вскоре дорогу должны открыть.

- Повторный сход крупной снежной лавины произошел в Рутульском районе в селении Цахур. По данным регионального МЧС, пострадавших и разрушений нет. В ведомстве сообщают, расчистка дороги займет несколько дней, - сказано в сообщении МЧС.

На мест этого происшествия работает бригада из 19 человек и 8 единиц техники. Спасатели помогают жителям откопать пострадавшее имущество и живность.